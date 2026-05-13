В Домодедове обсудили строительство региональной дороги

В администрацию Домодедова поступило обращение от жителей деревень Борисово, Мотякино, Скрипино и Образцово. Они переживают, что планируемая региональная дорога Жирошкино — Новлянское — Кишкино может негативно сказаться на их населенных пунктах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для обсуждения ситуации 12 мая с жителями встретились и. о. заместителя главы Валерий Трифонов и представители территориального отдела Краснопутьского административного округа.

Строительство дороги предусмотрено развитием транспортной инфраструктуры округа согласно схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области. Сроки реализации пока не определены.

Решено создать инициативную группу жителей. В протокол встречи ими будут внесены все вопросы и предложения по проекту, которые затем будут проработаны администрацией муниципалитета совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области.

С жителями администрация находится на связи для решения любых вопросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.