сегодня в 11:05

Пенсионер с пневматикой обстрелял школу и детскую площадку в Москве

В Москве задержали 66-летнего пенсионера, который устроил стрельбу по зданиям детского сада и школы прямо из окна собственной квартиры. Мужчина живет на Каширском шоссе на юге столицы, сообщает «Осторожно, Москва» .

Пожилой человек высунулся из окна и несколько раз выстрелил из пневматической винтовки в сторону школы и детской площадки. К счастью, никто из детей и взрослых не пострадал.

Звуки выстрелов услышали работники соседнего детского сада. Они не растерялись и сразу вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители задержали стрелка. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Мотивы действий мужчины выясняются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.