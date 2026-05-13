Орехово-зуевское предприятие КАМПО строит стальные судоподъемные понтоны

сегодня в 10:59

В рамках расширения номенклатуры продукции судостроительного производства АО «КАМПО» (г. Орехово-Зуево) проводит подготовку к строительству стальных судоподъемных понтонов ССП-400, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Их подъемная сила составил 400 тс.

Известно, что стальной судоподъемный понтон ССП-400 предназначен для подъема затонувших объектов, обеспечения остойчивости аварийных судов и уменьшения осадки аварийных судов при проводке по мелководью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.