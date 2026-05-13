Элитное жилье за 3,5 млн в месяц: топ районов Москвы с самой дорогой арендой

В рейтинге наиболее дорогостоящих арендных квартир на рынке недвижимости столицы лидируют районы Хамовники и Якиманка, сообщили РИАМО в пресс-службе агентства недвижимости Whitewill.

Возглавляет топ вариант жилья в Хамовниках за 3,5 млн рублей в месяц. Его площадь — 305 кв. м. В квартире пять спален. Элитный дом находится в 10 минутах езды от Кремля, недалеко от Нескучного сада и набережной Москвы-реки.

На второй строчке рейтинга 400‑метровая резиденция с четырьмя спальнями. Ее можно снять за 3 млн рублей в месяц. Жилье находится в закрытом поселке на охраняемом искусственном острове в черте города, вдали от шума. Вокруг располагаются парк «Москворецкий», Крылатские холмы, лесопарки.

Замыкает тройку лидеров лот в районе Якиманки за 2,15 млн рублей в месяц и площадью 350 «квадратов». Здесь сделано шесть комнат, а здание стоит рядом с набережной Москвы-реки, музеями, недалеко от Кремля.

Следующая квартира с арендной ставкой 2 млн рублей в месяц находится в районе Саввинской набережной, очень близко от Садового кольца. В ней две комнаты, общая площадь — 166 кв. м, есть панорамное остекление.

Еще в пятерке по стоимости аренды камерный вариант в Хамовниках. Жилье расположено недалеко от парка Горького. Его можно арендовать за 1,5 млн рублей в месяц. Площадь квартиры составляет 110 кв. м, в ней три комнаты.

«Популярность подобных предложений в современных проектах показывает, что арендаторы выбирают функциональность и качество среды. Основной спрос на такие лоты формируют руководители компаний и предприниматели от 30 до 50 лет, семейные пары с детьми», — сказала руководитель департамента аренды Whitewill Анастасия Баталова.

По ее словам, чаще всего это представители IT-индустрии, рекламного бизнеса, оптовой торговли или владельцы собственного производства.

Как отметила эксперт, рост интереса к дорогой аренде еще связан с деловой мобильностью: многие переезжают в Москву ради крупных проектов.

