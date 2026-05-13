сегодня в 10:10

Минобороны: 286 дронов ВСУ сбили за ночь над 15 регионами России

В ночь на 13 мая российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. За 11 часов, с 20:00 12 мая до 07:00 утра 13 мая, было уничтожено 286 дронов самолетного типа, сообщили в Минобороны .

Атаке подверглись сразу 15 регионов страны. Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями.

Дроны перехватывали также над Краснодарским краем, республиками Калмыкия и Крым. Еще часть беспилотников уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. Региональные власти уточняют последствия ночной атаки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.