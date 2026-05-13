«Вероника Фэншуй Офис» помогала назначать чиновников на Украине

Высший антикоррупционный суд Украины начал избирать меру пресечения бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку. Прокурор на заседании раскрыла неожиданную деталь: Ермак переписывался с неким абонентом по имени «Вероника Фэншуй Офис» по вопросам назначения чиновников, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hromadske.

Ермак отправлял этому абоненту даты рождения кандидатов. Имена при этом не указывались. Таким образом, начиная как минимум с 2020 года, он советовался с «Вероникой» по поводу назначения премьер-министра Украины, главы Минздрава, генпрокурора Ирины Венедиктовой и замглавы офиса Зеленского Олега Татарова.

Прокурор привела этот эпизод как пример связей, которые Ермак приобрел за годы работы. По данным следствия, бывший чиновник до сих пор не потерял влияния, свободно общается со свидетелями и может им угрожать. Адвокат Ермака попросил время для ознакомления с делом.

Суд перенес заседание на 13 мая 12:00 по московскому времени. Накануне антикоррупционная прокуратура предъявила Ермаку обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Прокуроры будут просить взять его под стражу с залогом в 4,1 миллиона долларов.

