Мошенники стали реже атаковать пользователей приложений: почему так происходит

Мобильные устройства остаются основными целями злоумышленников: на них хранятся банковские сервисы, переписки, документы, фотографии, аккаунты и платежные данные. Но взломать программу стало гораздо сложнее, сообщил РИАМО директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

По информации МВД, в стране выявлено почти на 30% меньше преступлений в сфере ИТ в первом квартале 2026 года. Одним из факторов стало снижение числа атак в мобильных сервисах.

«Официальные магазины приложений проверяют разработчиков, запрашиваемые приложениями разрешения, анализируют код на предмет его безопасности, а спорные сценарии разбирают вручную. В результате мошенники все чаще атакуют пользователей через мессенджеры, фальшивые сайты и сторонние APK-файлы», — сказал Морев.

Он уточнил, что еще один фактор — развитие платежного антифрода. Это значит, что защитные системы стали чаще останавливать подозрительные операции до того, как деньги уходят аферистам. При этом злоумышленники нередко убеждают пользователей перейти по фишинговой ссылке или скачать вредоносное ПО, то есть пытаются вывести человека за пределы безопасного сценария.

Как отметил эксперт, безопасность мобильных приложений повысилась и благодаря технологическим решениям, внедряемых разработчиками.

«Для защиты от взлома компании применяют обфускацию кода, отслеживают подозрительные активности, внедряют двухфакторную аутентификацию и анализируют нестандартные действия. Например, при попытке входа с нового устройства или из другой локации приложение может запросить дополнительное подтверждение или временно ограничить доступ», — пояснил специалист.

Отдельное внимание разработчики уделяют коммуникации внутри приложений: в игровых чатах и встроенных мессенджерах все чаще ограничивают возможность запрашивать личные данные — адрес, номер телефона, город проживания, данные карты или коды подтверждения, добавил Морев. Такие сообщения могут автоматически скрываться, отправляться на модерацию или приводить к блокировке аккаунта, если система видит попытку вывести человека в небезопасный сценарий.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, специалист рекомендовал соблюдать базовые меры безопасности. Так, стоит скачивать сервисы только из официальных магазинов, не устанавливать моды и читы из неизвестных источников, внимательно проверять отзывы на приложения, включать двухфакторную аутентификацию в аккаунтах. Еще важно не переходить по ссылкам из игровых чатов и мессенджеров .

«Родителям дополнительно рекомендуется настроить ограничения на покупки на устройствах детей и объяснить им, что предложения „бесплатных бонусов“ или „редких предметов“ часто используются для кражи аккаунтов и платежных данных», — заключил собеседник.

