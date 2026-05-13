Экс-муж из Ульяновска сломал нос жене за правду о своей тайной дочери

Жительница Ульяновской области в соцсетях рассказала, что стала жертвой своего бывшего мужа, когда узнала, что он скрывал от нее вторую семью, где родилась дочь. Экс-супруг избил пострадавшую, когда пытался объяснить, как появилась вторая семья. Разговор в итоге перерос в скандал.

По словам женщины, она с мужем развелась пару лет назад, но все эти годы поддерживала отношения ради общего пятилетнего сына, и периодически семья воссоединялась. В какой-то момент ей написала неизвестная девушка и сообщила, что тоже состоит в отношениях с мужчиной и даже родила от него дочь.

Когда пострадавшая начала задавать вопросы мужчине, тот заявил, что никакой второй семьи нет, а написавшая ей девушка просто сумасшедшая. Экс-жена поверила отцу своего ребенка, но спустя некоторое время правда все равно раскрылась.

Бывшие супруги вместе с сыном в мае 2026 года посетили городской праздник, посвященный Дню Победы. На этом мероприятии к паре подошла та самая девушка, которая ранее писала пострадавшей и заявляла о рождении дочери от ее мужчины.

В итоге мужчине пришлось признаться, что вторая семья появилась, когда первый брак еще существовал. По словам девушки, после рождения сына она не ходила в декрет из-за нехватки денег в семье, а когда узнала, что вторая женщина, родившая дочь, ни в чем не нуждалась и была на содержании ее мужа — взбесилась.

Мужчина пригласил экс-супругу на природу, чтобы спокойно поговорить. Однако диалога у пары не получилось. Вместо объяснений мужчина начал избивать женщину, сломал ей нос и бросил ночью одну на берегу истекать кровью.

Пострадавшей помогли случайные прохожие. Теперь она намерена добиваться справедливости через суд. Заявление в полицию уже написано, а побои зафиксированы медиками.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.