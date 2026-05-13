Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия США ведут Европу к глубокому энергетическому и продовольственному кризису. Об этом он сказал в эфире программы RT India.

По словам Лаврова, Соединенные Штаты усиливают давление на европейские страны и ограничивают их экономические возможности.

«Европа, как родина колониализма… уже утратила свои способности. Сейчас эти способности сполна проявляют Соединенные Штаты Америки, которые Европу загоняют в глубокий кризис — и энергетический, и продовольственный», — отметил Лавров.

Министр добавил, что Европа может сильнее других пострадать от вероятного кризиса в Ормузском проливе. При этом, по его словам, США запрещают европейским странам покупать дешевую российскую нефть и вынуждают их переходить на более дорогой американский сжиженный природный газ.

«Поэтому бюджеты европейских стран будут ещеобременены и этим в дополнение к тем сотням миллиардов евро, которые Европа вкачивает в Украину, чтобы Украина продолжала европейскую агрессию против нашей страны», — заключил Лавров.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что надвигающийся энергокризис в Евросоюзе и Великобритании может подтолкнуть Европу к переговорам с Россией.

