Электронные судебные приказы ускорили взыскание коммунальных долгов

Раньше от подачи заявления в суд о взыскании задолженности до поступления судебного акта приставам проходило около полугода, теперь — месяц.

Как работают электронные приказы

С 2025 года взыскатели коммунальных долгов — поставщики ресурсов и услуг — получили возможность подавать заявления о вынесении судебного приказа через единую информационно-аналитическую систему ГИС ЖКХ. Суд быстрее принимает электронные заявления и выносит судебные приказы без вызова сторон: достаточно подтвержденного факта задолженности. Электронный исполнительный документ сразу направляется в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Лучше не доводить долги до суда

Чем дольше копится долг, тем дороже он обходится. Расходы растут за счет пеней, приостановки выплаты компенсаций и субсидий, а после вынесения судебного решения — оплаты госпошлины и исполнительского сбора.

МосОблЕИРЦ рекомендует своевременно оплачивать коммунальные услуги и не игнорировать долговые извещения. Погасить задолженность можно по долговой квитанции, либо полностью оплатив текущий счет по графе «Итого к оплате».

Если к моменту получения долгового извещения задолженность уже оплачена, повторная оплата не требуется.

Узнать о возбуждении исполнительного производства можно на официальном сайте ГУФССП или на порталеГосуслуг.

Узнать актуальный баланс и без комиссии оплатить коммунальные услуги через СБП можно в личном кабинете и приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Срок оплаты — не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.

