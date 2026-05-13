Российский суд запретил сайт с интим-услугами в религиозных образах

Суд в РФ принял решение заблокировать сайт, где размещались рекламные ролики интим-услуг с использованием образов церковных служителей, сообщает «112» .

С иском о запрете ресурса в суд обратилась прокуратура. По данным правоохранителей, на сайте размещалась информация, оскорбляющая чувства верующих.

При этом зайти на ресурс для взрослых мог любой желающий. Сайт не требовал дополнительных регистраций и паролей.

Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры. Также за открытый доступ на сайт для взрослых его владельцам грозит административная ответственность.

