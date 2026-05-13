В Подмосковье начали авиапатрулирование лесов от пожаров

Сезон противопожарного авиапатрулирования стартовал в Московской области. Авиационные экипажи уже выполнили первые вылеты по восточному и северному маршрутам для контроля лесопожарной обстановки, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Первые в этом году полеты прошли над территориями Виноградовского, Дмитровского, Егорьевского, Клинского, Луховицкого, Ногинского, Орехово-Зуевского, Ступинского, Талдомского и Шатурского лесничеств. Общая площадь авиамониторинга составляет почти 900 тыс. гектаров лесного фонда.

Полеты будут выполнять от одного до трех раз в день в зависимости от погодных условий и класса пожарной опасности. Общий налет летчиков-наблюдателей за сезон составит около 700 часов. Протяженность двух маршрутов достигает 830 км, что позволяет оперативно выявлять возгорания на ранней стадии.

Авиапатрулирование входит в систему охраны лесов от пожаров в Подмосковье. Помимо авиации, в регионе используют космический мониторинг, камеры видеонаблюдения на вышках и наземное патрулирование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.