Ефимов: 15 зарядных станций для электробусов установили в Мневниковской пойме

На северо-западе Москвы создают отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта. Специалисты ведут работы в Мневниковской пойме, уже установили 15 ультрабыстрых зарядных устройств для электробусов, рассказал глава столичного Градостроительного комплекса Владимир Ефимов.

Он отметил, что строящаяся площадка для городского транспорта будет располагаться со стороны Мневниковской поймы, рядом с мостом-парусом.

«Здесь разместят здание конечной станции площадью 400 кв. м. Кроме того, уже установили 15 ультрабыстрых зарядных устройств для электробусов. Завершить строительство отстойно-разворотной площадки, а также моста-паруса и прилегающей улично-дорожной сети планируется в 2027 году», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

В одноэтажном здании конечной станции обустроят комнаты для предрейсовых осмотров, помещения для дежурного патруля и отдыха водителей.

«На территории Мневниковской поймы параллельно ведем строительство трех мостов. Помимо автомобильного моста-паруса возводим два велопешеходных — в сторону района Крылатское и парка „Фили“, — добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Также запланированы работы по благоустройству двух набережных: на западе поймы набережная пройдет от дома 37 на улице Нижние Мневники до пляжа южнее Крылатского моста, в восточной части — от пересечения улицы Нижние Мневники с Проектируемым проездом № 1166 до строящегося моста-паруса.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подтвердил, что строительство моста-паруса завершится в 2027 году.