Фестиваль «Ботаника» отменили в Нижнем Новгороде

В 2026 году фестиваль «Ботаника» (12+) в Нижнем Новгороде не состоится из-за нехватки финансирования. Об этом сообщили организаторы проекта, передает pravda-nn.ru .

Фестиваль должен был пройти 11 и 12 июля, однако проект приостановили из-за нехватки средств. По словам организаторов, авторский формат события усложняет поиск финансирования.

«Ботаника» проводилась с 2015 года и объединяла музыку и идеи бережного отношения к природе. В 2025 году фестиваль получил Международную премию Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства».

Организаторы напомнили, что проект уже переживал перерывы.

«Вы помните, „Ботаника“ уже проходила через паузы. Были годы, когда она замирала, но потом — неведомым образом, через силу, через „невозможно“ — появлялся лучик, снова собиралась команда, подтягивались возможности и ресурсы, и мы снова встречались с вами. И эти встречи становились еще теплее и роднее. Мы искренне верим — так будет и сейчас», — написали организаторы.

