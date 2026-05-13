Экономист Балынин объяснил налог на вклады в 2026 году

В 2026 году вкладчики заплатят НДФЛ с процентов по депозитам, полученных в 2025 году. Налог начислят только на сумму свыше 210 тысяч рублей, сообщает «ФедералПресс» .

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, что налог рассчитывается с дохода по вкладам, а не с их основной суммы. Освобождение действует в пределах 1 млн рублей, умноженного на максимальную ключевую ставку на первое число каждого месяца 2025 года. В итоге применяется показатель 21 %, а необлагаемый доход составляет 210 тысяч рублей.

«Сумма сборов по доходам по вкладам физических лиц является индивидуальной и в 2026 году будет получена от суммы дохода, полученного в 2025 году от данного источника, в части превышения произведений 21% и 1 млн рублей (1 млн рублей * 21% = 210 тысяч рублей)», — отметил Балынин.

Если в 2025 году проценты по вкладам составят 275 тысяч рублей, налог к уплате достигнет 8,45 тысячи рублей. При доходе 210 тысяч рублей или меньше НДФЛ платить не нужно.

Федеральная налоговая служба рассчитает сумму автоматически на основе данных банков. Осенью 2026 года уведомление появится в личном кабинете на портале госуслуг. Предоставлять дополнительные документы не требуется.

«Теперь это можно сделать максимально удобно, а не выходить из дома», — уточнил экономист.

