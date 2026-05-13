Андрей Воробьев осмотрел стадион «Торпедо» в Орехово-Зуеве после реконструкции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве, который в 2025 году капитально отремонтировали по президентской программе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Объект был построен в 1966 году. Сегодня стадион стал не только ареной для проведения крупных соревнований, но и главной спортивной базой округа и драйвером развития массового спорта.

«Важно обновлять спортивную инфраструктуру. Всегда радует, когда появляются новый газон, дренаж, душевые, комфортные трибуны, современная спортивная инфраструктура, как на этом стадионе. Но самое ценное — это детские тренеры», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в Подмосковье очень большая и сплоченная команда детских тренеров, работающих в самых различных видах спорта. Все они глубоко преданы своему делу и своей миссии, вкладывая всю душу и сердце в работу с детьми. Власти активно занимаются строительством и модернизацией спортивных объектов, таких как стадионы и бассейны, по всей территории Подмосковья.

По словам главы региона, в футбольной школе на стадионе «Торпедо» занимается более 200 ребят. Есть также известная в Орехово-Зуеве школа карате. Совсем недавно ее воспитанники приехали с соревнований из Японии, где завоевали медали.

Капитальный ремонт

С 1966 года «Торпедо» служит тренировочной базой и домашней ареной для профессиональной команды «Знамя труда». После капремонта здесь созданы современные условия для занятий различными видами спорта. Обновлены футбольное и тренировочное поля с искусственным покрытием, оборудованы беговая дорожка и универсальная площадка для командных игр, а также воркаут-зона и хоккейная коробка.

Помимо этого, на стадионе появились новые залы для тренировок и общей физической подготовки, современные трибуны и освещение, что позволяет молодым спортсменам тренироваться в комфортных условиях круглый год.

Центр притяжения детей и спортсменов

Как отметил директор спортшколы «Спартак-Орехово» Максим Дмитриев, открытие стадиона состоялось в октябре 2025 года после завершения ремонта. Визуально это абсолютно новый объект, построенный с нуля. Стадион стал центром притяжения для детей и спортсменов. Спортшкола объединяет 8 видов спорта и предлагает обширную программу для участников СВО и их семей. Для них проводятся бесплатные занятия в секциях. Многодетные семьи также могут бесплатно посещать ФОК и плавательный бассейн. Кроме того, активно развивается программа «Активное долголетие.

Капитальный ремонт стадиона «Торпедо» стал важным событием для Орехово-Зуева, поскольку муниципалитет считается родиной российского футбола. В 1887 году в городе при фабрике предпринимателя и мецената Викулы Морозова была сформирована первая футбольная команда, а в 1909 году появился первый отечественный футбольный клуб — Клуб спорта «Орехово» («Морозовцы»).

По словам старшего тренера спортивной школы «Спартак-Орехово» Романа Шапкина, в текущем году была создана молодежная команда, которая на базе воспитанников школы участвует в тренировочном процессе и соревнованиях первенства Московской области по футболу. После реконструкции занятия на новом поле можно начинать в конце марта и проводить до глубокой осени.

Сейчас на базе «Торпедо» занимаются футболисты, бадминтонисты и ребята из секции киокусинкай-карате — всего более 440 спортсменов. Школа каратэ «Знамя Труда», основанная в 2008 году, насчитывает около 900 учеников, из которых половина тренируется в Орехово-Зуеве. За годы работы подготовлено 20 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.

В Орехово-Зуевском округе около 400 спортивных объектов. В этом году планируется создать универсальные спортивные площадки в деревне Демихово. Идет капремонт ФОКа для спортшколы «Феникс» (здания бассейна и спортивного зала), готовность составляет 60,5%. Открытие запланировано на 2027 год. Также в 2027-м завершится реконструкция стадиона «Русич».

В настоящее время более 10 спортсменов из Орехово-Зуевского округа входят в сборную России, а 230 — Московской области.

