Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп во время визита в Китай затронет вопрос урегулирования конфликта на Украине, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Агентство Reuters передало, что Киев рассчитывает на обсуждение украинской темы в ходе переговоров в Пекине. Украина ранее неоднократно призывала Китай, поддерживающий тесные связи с Россией, активизировать усилия по мирному урегулированию.

Официальный визит президента США в КНР начался 13 мая и продлится до 15 мая. Трамп прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Администрация США планирует обсудить подписание экономических и торговых соглашений с крупными китайскими корпорациями. В повестку также входят контроль над ядерными вооружениями, риски, связанные с развитием систем искусственного интеллекта в Китае, и создание специального канала связи для предотвращения возможных конфликтов в этой сфере.

Кроме того, стороны намерены затронуть военные действия США против Ирана и характер отношений между Пекином и Москвой. Будет ли обсуждаться украинская тема, официально не уточняется. Ранее Дональд Трамп заявлял, что США и Китай являются ведущими мировыми сверхдержавами.

