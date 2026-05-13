Росгвардейцы пресекли серию правонарушений в сетевых гипермаркетах в Подмосковье

Сотрудники Ленинского и Люберецкого отделов вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали подозреваемых в хищении товаров с охраняемых магазинов, сообщает пресс-служба ведомства.

На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «Тревога» с торгового объекта, расположенного в поселке Совхоз имени Ленина. Как было установлено, посетитель взял со стеллажа коробку с лазерным уровнем и спрятал содержимое в сумку. Имитировав важный телефонный разговор, нарушитель прошел мимо кассовой зоны без оплаты. Факт кражи заметили работники службы безопасности и нажали тревожную кнопку. Прибывший на место экипаж Росгвардии задержал мужчину на выходе. Им оказался 31-летний житель Владимирской области.

Похожее правонарушение было пресечено в гипермаркете на Новорязанском шоссе. Оперативно прибыв по тревожному сигналу, стражи правопорядка задержали 48-летнего москвича, который пытался покинуть гипермаркет с неоплаченными товарами. Как выяснилось, недобросовестный гражданин пытался вынести в пакете рыбные деликатесы и сыр.

Правонарушители были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

