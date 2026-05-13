Жена могла дать знаменитую пощечину президенту Франции Макрону из-за его интрижки

Президент Франции Эммануэль Макрон мог изменить своей супруге Брижит, за что и получил знаменитую пощечину на борту самолета во время визита во Вьетнам. Подробности интрижки французского лидера раскрыла Le Parisien со ссылкой на французского журналиста Флориана Тардифа, сообщает SHOT .

По данным издания, у Макрона мог быть роман с 42-летней артисткой Гольшифте Фарахани. При этом утверждается, что это были «платонические отношения», которые продлились всего несколько месяцев.

Журналисты вскрыли якобы переписку Макрона с «любовницей». Там в том числе была фраза: «Ты мне очень нравишься».

Издание утверждает что Брижит прочитала сообщение от Фарахани на телефоне мужа, а затем рассвирепела и дала мужу пощечину.

При этом окружение Брижит Макрон в интервью опровергло информацию о том, что женщина ударила мужа из-за якобы интрижки с иранской актрисой. Там утверждают, что первая леди Франции никогда не проверяет телефон своего мужа.

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей супруги Брижит во время их прилета во Вьетнам в мае 2026 года. Позже французский лидер объяснил ситуацию словами: «Мы с супругой просто дурачились».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.