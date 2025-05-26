«Мы часто это делаем»: Макрон объяснил пощечину от жены

Макрон со словами «мы часто это делаем» объяснил пощечину от жены

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал пощечину, которую он получил от своей жены Брижит. Политик объяснил журналистам, что он «просто дурачился» с супругой, сообщает ТАСС .

«Мы с супругой просто дурачились, как мы часто с ней это делаем, ничего более», — сказал Макрон. Его слова транслировались в X-аккаунте Елисейского дворца.

Французский президент признался, что видео, на котором жена дает ему по голове, «превратилось в какую-то катастрофу планетарного масштаба». По словам Макрона, его удивило, что вокруг этого инцидента «даже уже строят теории».

Ранее СМИ распространили кадры, как президент Франции получил пощечину от первой леди. Инцидент произошел во вьетнамской столице Ханое.