Жена Макрона отлупила его прямо перед камерами. Видео

Макрон получил пощечину от своей жены и попал на видео

Президент Франции Эммануэль Макрон получил удар по голове от своей супруги Брижит. Инцидент произошел во время их прилета во Вьетнам и попал на видео, сообщает Mash .

Жена ударила Макрона, когда их самолет зашел на посадку в столичном Ханое. На опубликованных кадрах можно заметить, как президент и первая леди Франции стоят на борту авиалайнера и беседуют, после чего Брижит бьет мужа по лицу. Макрон попытался уклониться от удара и сразу же дал знак оказавшимся рядом людям, что все в порядке.

Причина предполагаемой ссоры Брижит и Эммануэля Макрон не озвучиваются. Елисейский дворец пока не комментировал инцидент.

Ранее РИАМО рассказывало, откуда появились слухи о том, что Брижит Макрон — это мужчина, сменивший пол.