60% россиянок назвали голос важнее внешности мужчины

сегодня в 18:40

76% женщин признались, что их отталкивает неприятный запах в мужчинах

Большинство женщин в России считают тембр голоса и манеру речи более привлекательными, чем внешность мужчины. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Mamba, сообщает Газета.ru .

Согласно опросу, 60% участниц назвали приятный голос и грамотную речь главными факторами симпатии. Взгляд и мимику отметили 39%, улыбку и смех — 36%. Лишь 22% ориентируются прежде всего на внешность, тогда как 53% важнее манера общения, а 25% говорят о «химии».

Среди внешних деталей 34% выделили сильные руки, 20% — ухоженные кисти и ногти. Щетина или борода нравятся 16%, аккуратная стрижка — 9%.

Главным «красным флагом» оказался неприятный запах — он оттолкнет 76% женщин. Неряшливость не примут 54%, суетливость — 29%. Избегание зрительного контакта смущает 23%, чрезмерно «идеальный» образ — 21%.

В переписке 67% ценят юмор и легкость общения, 55% — искренний интерес к собеседнице, 54% — грамотность. Комплименты внешности работают редко — их отметили 10%.

На личных встречах 73% обращают внимание на уверенность и искренность, 53% — на чувство юмора. Для 34% важно уважение личного пространства, для 33% — отношение к окружающим.

Половина женщин понимают степень симпатии сразу, однако 76% сталкивались с ситуацией, когда первое впечатление менялось со временем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.