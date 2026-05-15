Мэра Львова облили неизвестной жидкостью в центре города

На мэра украинского Львова Андрея Садового было совершено нападение — его облили неустановленной жидкостью в центре города, сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел около 10:40 на площади Рынок. 46-летний мужчина подбежал к мэру и облил его неизвестной жидкостью.

На место сразу приехала следственно-оперативная группа и другие спецслужбы. Подозреваемого задержали. Им оказался местный житель.

Украинские полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Нарушителю грозит штраф или ограничение свободы до 5 лет.

