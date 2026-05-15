Кризис воспитания: побит рекорд по числу подростков за решеткой в Москве

В СИЗО столицы установлен новый антирекорд по числу заключенных-подростков. Там находится 105 человек, в том числе четыре девочки, сообщает в своем Telegram-канале член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Подростков содержат в двух СИЗО в Москве. Парней отправляют в учреждение № 5, а девушек в № 6.

Некоторое время назад в первом СИЗО были всего 16 подростков, а во втором ноль.

Откат мог произойти из-за того, что подростков чаше вовлекают в преступления взрослые. Больше практически нет бесплатных секций и кружков. Подростки вынуждены проводить больше времени в Сети. Также родители не уделяют детям достаточно внимания.

Еще Меркачева называет среди причин отсутствие правовой грамотности, распространение наркотиков среди подростков, а также показатели раскрываемости, провокаций.

