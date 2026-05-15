«Почитайте состав»: врач раскритиковала популярные виды колбас

Ранее власти РФ утвердили методичку с советами по ЗОЖ. В частности, там рекомендовали свести к минимуму полуфабрикаты, колбасы, соусы, белый хлеб, сладости, выпечку, газировку и соки.

«Честно говоря, в пользе и целесообразности употребления большинства вареных колбас я сильно сомневаюсь и уже достаточно давно практически отказалась от их потребления, заменив на просто нежирное мясо. Почитайте состав на упаковках: было бы здорово, если бы там всегда указывали процентные соотношения, и тогда стало бы понятно, какова доля мяса в этом продукте», — сказала Григорьева.

По ее словам, если говорить про сырокопченые колбасы, там доля мяса выше, но и соли достаточно много, а она в больших количествах не очень хороша для организма.

«В качестве деликатеса побаловать себя небольшим кусочком — да, можно. Но делать это элементом постоянного питания я бы не рекомендовала», — добавила врач.

Она уточнила, что предпочитает говорить не о запретах, а о разумных ограничениях. Когда человек понимает, зачем он что-то меняет, и делает это осознанно — рекомендации перестают быть «идеальной картинкой» и становятся работающим инструментом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.