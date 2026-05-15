В Химках завершают капремонт колледжа Подмосковье

Капитальный ремонт колледжа «Подмосковье» на Юбилейном проспекте в Химках вышел на завершающую стадию, строительная готовность объекта достигла 97%. Подрядчик проводит пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Строители выполнили кровельные и фасадные работы, завершили чистовую отделку помещений. В здании заменили инженерные сети, радиаторы, сантехнику, окна и двери, обустроили входную группу. Пищеблок модернизировали, установили новое оборудование и мебель.

Также благоустроена прилегающая территория: обновлены зоны отдыха и площадки для занятий спортом. Обновленный колледж планируют открыть 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.