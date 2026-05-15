Дмитрий Анисимов получил мандат в ЗакСе Петербурга

Зампред петербургского отделения «Яблока» Дмитрий Анисимов стал депутатом Законодательного собрания седьмого созыва. Мандат ему передала городская избирательная комиссия, сообщает «Бриф24» .

Дмитрий Анисимов занял место Александра Шишлова, который покинул парламент в конце апреля. Ранее Шишлов возглавлял фракцию «Яблоко» в ЗакСе.

Суд признал Шишлова виновным в публичной демонстрации символики экстремистских организаций и назначил штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Согласно законодательству, после такого решения он лишается права участвовать в выборах любого уровня. Освободившийся мандат передали следующему кандидату по списку партии.

