Дмитрий Анисимов получил мандат в ЗакСе Петербурга
Горизбирком передал место Дмитрию Анисимову после ухода Александра Шишлова
Зампред петербургского отделения «Яблока» Дмитрий Анисимов стал депутатом Законодательного собрания седьмого созыва. Мандат ему передала городская избирательная комиссия, сообщает «Бриф24».
Дмитрий Анисимов занял место Александра Шишлова, который покинул парламент в конце апреля. Ранее Шишлов возглавлял фракцию «Яблоко» в ЗакСе.
Суд признал Шишлова виновным в публичной демонстрации символики экстремистских организаций и назначил штраф в размере 1,5 тысячи рублей.
Согласно законодательству, после такого решения он лишается права участвовать в выборах любого уровня. Освободившийся мандат передали следующему кандидату по списку партии.
