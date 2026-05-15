В Мытищах определили победителя слета «Безопасное колесо»

Муниципальный этап областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2026» прошел 14 мая в школе № 32 в Мытищах. Команды из 15 школ округа продемонстрировали знания ПДД и навыки фигурного вождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники соревновались на пяти тематических станциях. Ребята проверили знания правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, показали мастерство управления велосипедом и фигурного вождения, а также навыки оказания доврачебной помощи. Работу команд оценивало профессиональное жюри.

Перед началом слета школьников поприветствовала депутат совета депутатов городского округа Мытищи Елена Сюмак. Она пожелала участникам справиться с волнением и успешно пройти все испытания.

Победителем муниципального этапа стала команда многопрофильной лингвистической гимназии № 33. Теперь она представит Мытищи на областном конкурсе.

«Служба Госавтоинспекции — это важнейшее звено в обеспечении безопасности на дорогах, защите жизни и здоровья граждан», — отмечала ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.