Минобразования Турции изменило исторические названия в учебниках

В Турции в учебниках истории «крестовые походы» заменили на «нападения»

Министр образования Турции Юсуф Текин сообщил об обновлении школьной программы: в учебниках изменили исторические и географические названия ради «национальной гордости», пишет «Царьград» .

В турецких школах пересмотрели формулировки по истории и географии. Глава Минобразования Юсуф Текин, выступая в Стамбуле, заявил, что прежние термины были «навязаны со стороны» и не отражали национальный взгляд на события.

По его словам, выражение «крестовые походы» звучало слишком мягко и не передавало характера тех событий. Теперь в учебниках используется формулировка «крестовые нападения», которая, как считают авторы изменений, точнее описывает происходившее.

Изменения коснулись и карт. Эгейское море в школьных материалах переименовано в море Адалар, а Центральная Азия — в Туркистан. «Эпоху географических открытий» заменили на «начало колониализма».

Как отмечают европейские СМИ, Турция меняет историческую лексику в образовании не первый год. В 2021 году из некоторых тем убрали слово «империя». По данным Euronews, нынешние правки стали частью государственной стратегии преподавания истории через призму турецких интересов.

Оппозиция критикует реформу, заявляя, что наука не должна зависеть от политики. В министерстве настаивают, что изменения исправляют прежние подходы к обучению.

