Нелегальный продавец шаров чуть не подорвал туристов в Узбекистане

В Узбекистане туристы едва не погибли из-за связки наполненных газом воздушных шаров, которая взорвалась рядом с ними, сообщили в УВД Бухарской области .

Инцидент произошел в исторической части Бухары. Туристы сидели на веранде в кафе, когда рядом с ними поднялось в воздух большое количество воздушных шаров. В полете они задели линию электропередачи и заискрились.

После этого произошел сильный взрыв. К счастью, туристам удалось вовремя отбежать от места ЧП.

Как выяснили правоохранители, шарами торговал 19-летний парень. Лицензии у него не было. Он приобретал обычные шары на рынке, а затем в доме своего знакомого наполнял их бытовым природным газом. На обоих составили административные протоколы.

