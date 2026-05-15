Водитель школьного автобуса выиграл 5 млн долларов в лотерею

Житель Вашингтона Морис Уильямс выиграл пять миллионов долларов спустя несколько дней после 59-летия. Выигрышная комбинация совпала с его возрастом, сообщает «Царьград» .

Морис Уильямс, работающий водителем школьного автобуса, зашел в магазин по дороге на работу и обналичил небольшой выигрыш — 50 долларов. На эти деньги он купил новый лотерейный билет и проверил его уже в машине.

Именно этот билет принес ему суперприз — пять миллионов долларов (около 369 миллионов рублей). По словам мужчины, он несколько минут сидел неподвижно, пытаясь осознать произошедшее.

Выигрышной комбинацией оказалось число 59 — столько лет Уильямсу исполнилось за несколько дней до розыгрыша. О победе он сначала сообщил матери. Накануне получения приза мужчина не смог уснуть от волнения.

Часть средств победитель планирует направить на покупку дома для матери, оставшиеся деньги — отложить.

