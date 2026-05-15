«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за ливня и града

В столице и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ливня, грозы, града и порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и при перемещении пешком.

Он будет действовать в регионе до 21 часа 15 мая. Прогнозируются ливни и грозы, в отдельных районах град. Также при грозах ветер усилится порывами до 15 м/с.

Аналогичный уровень погодной опасности действует почти на всей территории ЦФО, кроме Тверской, Тульской и Рязанской областей, где предупреждение не требуется.

