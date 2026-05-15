Показные объятия, ставки за спиной: Хилькевич обрушилась на Диброву
У актрисы Анны Хилькевич начался конфликт с фотомоделью Полиной Дибровой. Артистка призналась, что ей было сложно сдержаться на премьере второго сезона шоу «Ставка на любовь», сообщает «Звездач».
Хилькевич заявила, что ей тяжело быть на мероприятии, поскольку понимает, что увидит «этого человека». Она надеялась, что у нее получится проявлять профессионализм. Актриса поняла, что шоу и жизнь перемешиваются.
Затем она ответила Дибровой. Та поставила 1 млн рублей на то, что Хилькевич с супругом не смогут выиграть.
«Удивительно, буквально пару дней назад ты со мной на премьере любезно обнималась, а теперь записываешь такие видео, где называешь меня чуть ли не лузером открыто», — сказала Хилькевич.
Она надеется встретиться с Дибровой в ближайшее время.
В видео фотомодель отметила, что Хилькевич — «акула реалити». При этом актриса ни разу не выигрывала на шоу. Затем Диброва заявила, что ставит 1 млн рублей на проигрыш артистки.
