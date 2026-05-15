Показные объятия, ставки за спиной: Хилькевич обрушилась на Диброву

У актрисы Анны Хилькевич начался конфликт с фотомоделью Полиной Дибровой. Артистка призналась, что ей было сложно сдержаться на премьере второго сезона шоу «Ставка на любовь», сообщает « Звездач ».

Хилькевич заявила, что ей тяжело быть на мероприятии, поскольку понимает, что увидит «этого человека». Она надеялась, что у нее получится проявлять профессионализм. Актриса поняла, что шоу и жизнь перемешиваются.

Затем она ответила Дибровой. Та поставила 1 млн рублей на то, что Хилькевич с супругом не смогут выиграть.

«Удивительно, буквально пару дней назад ты со мной на премьере любезно обнималась, а теперь записываешь такие видео, где называешь меня чуть ли не лузером открыто», — сказала Хилькевич.

Она надеется встретиться с Дибровой в ближайшее время.

В видео фотомодель отметила, что Хилькевич — «акула реалити». При этом актриса ни разу не выигрывала на шоу. Затем Диброва заявила, что ставит 1 млн рублей на проигрыш артистки.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.