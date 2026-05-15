Юрист Хрулев оценил эффект кнопки медиации в 30 млрд рублей

Внедрение кнопки обращения к медиатору в цифровые сервисы закупок может сократить судебные споры и сэкономить бизнесу до 30 млрд рублей в год, сообщил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев, сообщает NEWS.ru .

По оценке эксперта, если в переговоры удастся перевести хотя бы каждое десятое дело по договорным спорам, арбитражные суды будут получать примерно на 90 тыс. исков меньше ежегодно.

«Если кнопка обращения к медиатору позволит перевести в переговорную процедуру хотя бы каждое десятое дело из числа договорных споров, арбитражные суды могут получать примерно на 90 тыс. обращений меньше ежегодно. Денежный масштаб тоже заметный. При средней сумме иска около 2 млн рублей одна госпошлина составляет около 85 тыс. рублей, а вместе с расходами на юристов, подготовку позиции, переписку, участие в заседаниях минимальная нагрузка сторон может достигать примерно 335 тыс. рублей на одно дело. В год это дает около 30 млрд рублей расходов, которые можно снять с бизнеса, заказчиков и бюджетных проектов еще до суда», — поделился Хрулев.

Юрист отметил, что конфликты между заказчиком и поставщиком обычно проходят через претензию и многомесячные разбирательства. В этот период контракт фактически замораживается, а проблема остается нерешенной.

По его словам, задержки по ремонту, поставкам или коммунальным услугам бьют по жителям и бюджету. Кнопка обращения к медиатору должна появляться после заключения контракта и позволять любой стороне привлечь независимого переговорщика.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.