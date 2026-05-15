EgyptAir и Buraq Air отменяют рейсы на курорты Египта

EgyptAir и Buraq Air массово отменяют рейсы на египетские курорты из-за перегрузки аэропорта Каира и роста затрат на топливо, сообщает «Царьград» .

Сбои затронули направления между Каиром, Шарм-эш-Шейхом, Александрией и Кувейтом. После закрытия части воздушного пространства в Восточной Европе и на Ближнем Востоке Каир стал узловым пунктом для транзитных рейсов. Аэропорт не справляется с потоком: самолеты часами ждут вылета и посадки.

Из-за обходных маршрутов лайнеры тратят больше топлива, а расходы перевозчиков выросли почти вдвое. Чтобы сократить убытки, EgyptAir и Buraq Air отменяют часть регулярных и внутренних рейсов. Пассажиры теряют стыковки и рискуют лишиться денег за невозвратные бронирования.

Специалист по Ближнему Востоку Фуад эль Гохари рекомендовал закладывать на пересадку в Каире не менее пяти часов.

«Категорически нельзя бронировать стыковки с окном меньше пяти часов», — сообщил эксперт.

Он посоветовал при отмене рейса сразу фиксировать штамп на стойке регистрации и требовать вынужденного возврата через приложение. Если альтернативный рейс не предоставляют в течение шести часов, пассажир вправе потребовать размещение в отеле и питание за счет авиакомпании.

Специалисты также рекомендуют покупать единый билет и заранее продумывать наземный маршрут из Каира до Хургады или Шарм-эш-Шейха.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.