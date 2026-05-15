Лежит в воде: появились фото с места падения самолета под Тюменью
Появились фото и видео с места падения самолета под Тюменью
0:18
На снятом с воздуха видео показано, что рухнувший в болото в Тюменской области самолет получил серьезные повреждения, сообщает «Новости Тюмени | 72.RU».
По сведениям источника, восстановлению воздушное судно уже не подлежит.
На фото с места ЧП показано, что самолет лежит в воде.
Авария произошла в районе 15 часов в пятницу. Самолет рухнул примерно в 75 км к юго-востоку от Тобольска. Воздушное судно авиакомпании «Капитал Джет» проводило лесопатрулирование. Пилот и летчик в медицинской помощи не нуждаются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.
Фото - © Telegram/Уральская транспортная прокуратура