Лежит в воде: появились фото с места падения самолета под Тюменью

Появились фото и видео с места падения самолета под Тюменью

На снятом с воздуха видео показано, что рухнувший в болото в Тюменской области самолет получил серьезные повреждения, сообщает «Новости Тюмени | 72.RU» .

По сведениям источника, восстановлению воздушное судно уже не подлежит.

На фото с места ЧП показано, что самолет лежит в воде.

Авария произошла в районе 15 часов в пятницу. Самолет рухнул примерно в 75 км к юго-востоку от Тобольска. Воздушное судно авиакомпании «Капитал Джет» проводило лесопатрулирование. Пилот и летчик в медицинской помощи не нуждаются.

