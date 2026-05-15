В последний момент: родители спасли девочку, которую порезали в Подмосковье

От гибели семилетнюю девочку в Московской области смогли спасти родители. Они спугнули мужчину, когда тот уже наносил удары ножом их дочери, сообщает Baza .

21-летнему парню инкриминируют покушение на убийство девочки, которая была в беспомощном состоянии. Мужчина успел ударить ее ножом в голову минимум три раза.

Родители пришли на место происшествия и смогли спугнуть нападавшего.

Хоть девочка и получила ранения, ее выписали из медучреждения. Ей предстоит лечиться амбулаторно.

Нападение случилось в Наро-Фоминске вечером накануне около 19:00. Во время прогулки к ребенку подошел мужчина и ударил ножом. Пострадавшую госпитализировали с ранами в щеки, виска и большим количеством ссадин.

