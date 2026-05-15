сегодня в 10:46

У напавшего с ножом на девочку в Подмосковье есть проблемы с психикой

Ударивший девочку ножом в лицо в Московской области имеет психическое расстройство. Инцидент произошел вечером 14 мая, сообщает РЕН ТВ .

Девочка гуляла с сестрой Примерно в 19:00 к ним подошел 22-летний парень и ударил малышку ножом.

Мужчину задержали.

Пострадавшей девочке семь лет. Ее ударили ножом несколько раз. Малышку госпитализировали.

У девочки диагностировали ранения в щеки и висок, большое количество ссадин. Она находится в состоянии средней тяжести. Инцидент произошел в Наро-Фоминске.

