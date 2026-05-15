В Подмосковье заявили о необходимости практической базы для внедрения медиации в закупках

В отличие от судебного процесса, медиация, согласно Федеральному закону № 193-ФЗ, позволяет сторонам на основе добровольного согласия совместно выработать взаимовыгодное решение, а не получить навязанный вердикт.

В приветственном слове к участникам Заместитель руководителя Комитета по конкурентной политике Московской области Станислав Родевальд отметил торможение процесса внедрения медиации на практическом уровне. Он подчеркнул, что скорость урегулирования конфликтов — главное преимущество этого инструмента.

«В условиях рыночных отношений крайне важно иметь максимально широкий набор решений любых конфликтов. Медиация — это один из довольно эффективных инструментов на начальном этапе возникновения споров. Его польза — прежде всего в скорости. Вместе с тем мы понимаем, что в настоящий момент, несмотря на полную ясность теории и уже некоторую нормативную определенность, у нас нет нормальной практической базы. Если эти порядки будут определены на федеральном уровне, дальнейшее внедрение пойдет проще», — отметил в своем приветственном слове Станислав Родевальд.