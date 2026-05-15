Актер из сериалов «След» и «Счастливы вместе» погиб на СВО

Актер Павел Чернявский, известный ролями в сериалах «След» и «Счастливы вместе», погиб в зоне СВО. Он заключил контракт с Минобороны в декабре 2025 года, сообщается на сайте «Кинотеатр.ру» .

Чернявский погиб 3 марта. Артиста похоронили в родном городе Омск. Ему было 40 лет.

Актер родился 13 мая 1986 года. Окончил курсы актерского мастерства в Новосибирском театральном институте. На счету Чернявского около 40 работ в кино.

Он работал в Театре-студии «Пятый угол», театре эстрадных миниатюр «Крыша», «Театрон». С 2020 по 2022 год являлся артистом Театра имени Ермоловой.

Он также снялся в сериалах «Тайны института благородных девиц», «Дело врачей», «Волкодав», «След», «Голоса ушедших душ». Актер сыграл в фильмах «Чернобыль», «Прабабушка легкого поведения. Начало», «СВОИ. Баллада о войне».

