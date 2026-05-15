Спасли «жидкость»: альпинист снял плитку фасада дома и достал котенка

В социальных сетях обсуждают трогательное видео спасения котенка, оказавшегося в смертельной ловушке во внешней стене многоэтажного дома. Животное доставали два промышленных альпиниста, видео спасения с земли снял и выложил пользователь Instagram*.

Специалист, работая на страховочных тросах на большой высоте, аккуратно открутил одну из облицовочных плиток фасада. Как только панель была снята, из узкого пространства под ней показался испуганный пушистый котенок.

«В моем окошке спасаем котенка. Вот он какой хороший», — эмоционально прокомментировал происходящее автор видео, наблюдавший за операцией, стоя на земле

Альпинист бережно достал маленького милого котенка и благополучно спустил его на асфальт, где его жизни больше ничего не угрожало. Ролик быстро завирусился, вызвав волну восхищения работой спасателя. В то же время пользователи в комментариях массово недоумевают и строят теории, каким образом котенок смог «просочиться» под глухую плитку на внешней стороне здания.

«Кааааак? Я понимаю кот это жидкость, но не до такой же степени», — написал один из пользователей.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

