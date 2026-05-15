Пугающий смерч: странная воронка появилась в небе над Зеленоградом

Большая воронка появилась в небе над Зеленоградом вечером 14 мая

Смерч едва не обрушился на Зеленоград вечером 14 мая. Местные жители обратили внимание на пугающее воронкообразное облако, сообщает «Инфопортал Зеленограда» .

Небо в Зеленограде накануне окрасилось в черный цвет. Там появилась огромная туча с формирующейся воронкой смерча.

Жители прислали кадры пугающего явления. На них можно заметить, как из тучи выходит что-то наподобие вихря.

Смерчи обычно образуются в грозовых облаках. Мощный вихрь постепенно опускается в виде воронки до поверхности суши или воды. Воздух внутри него в этот момент может вращаться с огромной скоростью.

