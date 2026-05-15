Штраф за «папуасов»: смогут ли выпускницы засудить Стерлигова?

Юрист Бенхин: выпускницы могут подать в суд на Стерлигова за его оскорбления

Выпускницы, которых задели высказывания бизнесмена Германа Стерлигова о макияже, теоретически могут подать на него в суд за оскорбление и потребовать компенсацию морального вреда, сообщил РИАМО юрист Александр Бенхин.

Ранее Стерлигов сообщил «Абзацу», что яркий макияж и вызывающая одежда выпускниц свидетельствуют о духовном упадке.

«Можно только пожалеть тех девочек. Вернее, не девочек, а шлюх. Внешнее проявление этого безбожного скотства — это вид папуасов, раскрашенных, обколотых наколками различными, в серьгах и в пирсинге», — заявил Стерлигов.

«Условная» ответственность

«Да, ответственность есть, но она в общем-то условная. Есть статья „Оскорбление“, и так как это было сделано публично (в интернете или СМИ), Стерлигову как гражданину может грозить штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. И по Гражданскому кодексу тоже могут привлечь за это. Там не определен размер штрафа, потому что в каждом случае это уже не штраф, а индивидуальная компенсация», — сказал Бенхин.

Он добавил, что любая из выпускниц (или их родители, если девушки несовершеннолетние) имеет право подать в суд иск о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда. Суды в таких случаях обычно встают на сторону истцов, заставляя публиковать опровержения и выплачивать денежные компенсации.

«Опять же тут может речь идти о 50 тыс. руб., которые он заплатит. И это только при условии, что кто-то решится подать в суд, заплатить пошлину, составить иск, доказать, что он лично был этим оскорблен, унижен, уязвлен. Тогда есть правовая перспектива у такого иска», — рассказал юрист.

Бенхин отметил, что во всех остальных случаях такое высказывание без иска с чьей-либо стороны не предусматривает никакого наказания.

«Вот если бы он сказал просто: „Меня лично оскорбляет и раздражает вот такой макияж девочек, и они выглядят распущенно“, — это вообще никак не наказывается. А если вот он их конкретно обозвал, то по итогам лингвистической экспертизы что-то ему вменить можно. Но эта ответственность очень слабая, потому что нет адресного оскорбления», — пояснил эксперт.

