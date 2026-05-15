В Подмосковье более 900 человек подали документы на предварительное голосование

В предварительном отборе кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Государственную Думу задействовано 4,4 тысячи человек по всей стране. О завершении регистрации претендентов, которая проводилась через официальный портал PG.ER.RU, рассказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Средний конкурс составляет 11 человек на место. Основной итог заявочной кампании — высокий интерес к ней от участников специальной военной операции. От бойцов СВО поступило 535 заявок. Такая активность показывает, что люди, доказавшие верность стране на фронте, готовы брать на себя ответственность и в гражданской жизни», — отметил Владимир Якушев.

Он добавил, что среди подавших заявки лишь 20% приходятся на ныне действующих депутатов. Почти половина всех участников предварительного голосования не являются членами партий.

Подводя итоги регистрации на предварительное голосование в Московской области, секретарь регионального отделения «Единой России» и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что всего было подано более 900 заявлений. Из них 235 человек намерены побороться за места в Госдуме, свыше 670 — в Московскую областную думу, а остальные — в муниципальные советы депутатов.

«Около 80% от общего числа зарегистрированных кандидатов — это новые лица в политике: предприниматели, представители бизнеса, промышленных и сельхозпредприятий, бюджетной сферы — педагоги, врачи. Также много молодых людей, до 35 лет — таких кандидатов у нас более 20%. Это активисты „Молодой Гвардии“, волонтеры, общественники», — сообщил Игорь Брынцалов.

Он также рассказал, что в предварительном голосовании в Подмосковье участвуют 67 ветеранов СВО. Среди них — первая женщина, удостоенная Президентом Золотой Звезды Героя России за подвиг в зоне спецоперации, военный медик из Ступино Людмила Болилая.

Электронное предварительное голосование «Единой России» запланировано на период с 25 по 31 мая с верификацией через портал Госуслуг. Принять участие в нем смогут все избиратели, зарегистрированные в регионе.

«Жители Московской области традиционно одни из самых активных, уже около 560 тысяч избирателей зарегистрировались. Это говорит о высоком доверии к предварительному голосованию со стороны людей. Приглашаю всех принять участие в процедуре предварительного отбора кандидатов и решить, кто достоин представлять партию на выборах сентябре», — сказал секретарь подмосковного отделения «Единой России».

«Единая Россия» остается единственной политической силой в стране, которая ежегодно проводит предварительное голосование на всех уровнях выборов и дает возможность самим избирателям формировать список кандидатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.