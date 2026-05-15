Фестиваль «Про Речь» пройдет в Муранове в Подмосковье 23 мая

Литературно-театральный фестиваль «Про Речь» состоится 23 мая в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» в Пушкинском округе Подмосковья. Мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности и культуры и будет посвящено литературному наследию России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе — спектакли приглашенных театральных коллективов по мотивам русской прозы и драматургии, выступления современных поэтов, актеров театра и кино. Гости смогут принять участие в формате «открытого микрофона» и прочитать любимые стихи. Для детей подготовлены кукольные спектакли и творческие лаборатории.

Также запланированы встречи с известными филологами, литературоведами и мастерами сценической речи. Эксперты расскажут о развитии русского языка, традициях усадьбы Мураново и секретах ораторского искусства. Пройдут мастер-классы по риторике и актерскому мастерству.

На территории парка организуют зоны отдыха, фуд-корт с тематическими угощениями по историческим рецептам и фотозоны. Посетители смогут присоединиться к обзорным экскурсиям по главному усадебному дому и временным выставкам музея.

Возрастное ограничение — 0+. Подробности опубликованы на сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.