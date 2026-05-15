В Екатеринбурге хотят заменить стекло на остановках

Депутат гордумы Екатеринбурга Михаил Вечкензин предложил через год оценить расходы на ремонт остановок и рассмотреть замену стекла на более прочные материалы, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

В Екатеринбурге могут пересмотреть подход к обустройству остановочных комплексов. Вопрос подняли в программе «Стенд» на 4 канале.

«Есть предложение — через годик подвести итоги и посмотреть, какой ущерб вандализм наносит с точки зрения бюджета, потому что на 2026 год мы заложили порядка 37 млн рублей на все районы на ремонт и восстановление испорченных остановок», — рассказал депутат Екатеринбургской гордумы Михаил Вечкензин.

По его словам, стеклянные конструкции регулярно повреждают. Депутат предложил заменить стекло на пластмассу или использовать антивандальные материалы, однако это потребует дополнительных затрат.

«Где больше остановок разбивается, возможно, надо перейти на более прочные материалы — либо антивандальные стекло, либо пластиковые — то, что будет биться поменьше. Но как показывает практика, даже если поставить такие стекла — их начинают царапать острыми предметами», — отметил Вечкензин.

