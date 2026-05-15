Парки Воскресенска подготовили программу на 18–24 мая

Парки городского округа Воскресенск с 18 по 24 мая проведут экскурсии, мастер-классы, игровые и спортивные программы для детей и взрослых. Гостей ждут ретро-танцы, северная ходьба и познавательные занятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет подготовили творческие мастерские у фонтана, познавательные беседы, игры и концерты на главной площади. Подростков и взрослых приглашают на занятия по рубке шашкой возле лабиринта, где можно познакомиться со старинным боевым искусством.

Для посетителей старше 12 лет организуют экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи. Участникам расскажут о восьмилучевой системе усадьбы, судьбах ее владельцев и обитателей, союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и сделке, благодаря которой имение перешло к купцам. Также пройдут интерактивные программы 6+ с мастер-классами: «Древний мир» с элементами палеонтологии, «Как появились буквы», «Тайна русского кокошника», «Барышня-матрешка», «На них все держится» и квест «Птичьи суперспособности». Необходима предварительная запись.

Записаться на программы и экскурсии можно по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки и мастер-классы доступны онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник состоится игровая программа и встречи «ИгроКлуба» с настольными играми. В среду на роллердроме пройдет «Веселая зарядка» 0+, а для детей от 5 лет организуют спортивные занятия и игры в дартс. В четверг в павильоне проведут мастер-класс и беседу «А знаете ли вы?» 0+, а участники программы «Активное долголетие» смогут заняться северной ходьбой и посетить вечер «Ретро-танцы».

Организаторы отмечают, что мероприятия могут перенести или отменить из-за погодных условий.

