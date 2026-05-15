Сенатор Косачев предупредил о политических последствиях для лидеров Европы

Зампред Совета Федерации Константин Косачев заявил, что тесные контакты европейских лидеров с Владимиром Зеленским приведут к тяжелым политическим последствиям. Об этом он написал в Telegram-канале, сообщает «Царьград» .

Константин Косачев предрек лидерам Евросоюза «мучительные» последствия за поддержку президента Украины. По его мнению, объятия и «поцелуи» с Зеленским обернутся для европейских политиков серьезным провалом.

Сенатор считает, что наибольший удар по единой Европе может нанести возможное коррупционное крушение украинского лидера, который, как отметил Косачев, успел сфотографироваться с каждым из «объединенных европейцев».

«Каждому европейскому лидеру, „целовавшему“ Зеленского, предстоит очень больно ответить за политические, а от того тем более циничные и преступные поцелуи», — подчеркнул Косачев.

Он добавил, что европейские элиты до последнего будут откладывать признание ошибки, однако изменить ситуацию уже не смогут.

«Ведь фото не сотрешь. И своей сиюминутной глупости, переросшей в геополитический провал, не исправить», — заключил Косачев.

По мнению сенатора, совместные фотографии с Зеленским могут стать коллективной уликой против поддержавших его европейских политиков.

