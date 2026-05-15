Арина Шарапова рассказала, как Владимир Молчанов скрывал болезнь

Телеведущая Арина Шарапова сообщила, что Владимир Молчанов до последнего скрывал тяжелое состояние и не говорил о диагнозах, передает «Царьград» .

Арина Шарапова рассказала, что Владимир Молчанов не жаловался на самочувствие и не просил помощи даже в самые трудные периоды. По ее словам, он старался выглядеть бодрым и не позволял себе показывать слабость.

После коронавируса врачи выявили у ведущего программы «До и после полуночи» более 90% поражения легких. Несмотря на это, он продолжал шутить и не обсуждал свое состояние. Шарапова отметила, что коллега не любил разговоров о здоровье и никогда не распространялся о диагнозах.

Телеведущая также опровергла слухи о лечении Молчанова в Израиле. По ее словам, журналист ездил туда читать лекции о телевидении и сниматься для русскоязычного канала. Он встречался с интересными людьми и работал над книгой. Архив этих записей сохранился в Тель-Авиве.

Владимир Молчанов умер в возрасте 75 лет после тяжелой болезни. Ранее сообщалось, что журналист страдал онкологическим заболеванием. Молчанов считался одним из первых на советском телевидении, кто вел интервью в свободной и доверительной манере.

