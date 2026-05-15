NASA опубликовало снимок ночной стороны Марса
Фото - © NASA Solar System
NASA показало снимок ночной стороны Марса, сделанный зондом Psyche во время сближения с планетой. Аппарат использует гравитационный маневр для полета к астероиду 16 Psyche, сообщает Сноб.
Снимок был получен 13 мая. На кадре Марс выглядит как тонкий серебристый серп. Видна ночная сторона планеты, освещенная светом, отраженным от дневной части. Также заметно слабое свечение в атмосфере. В NASA объяснили неровные края серпа особенностями рельефа, а также наличием пыли и облаков.
15 мая зонд пройдет на расстоянии около 4500 километров от поверхности Марса. Во время пролета его скорость составит примерно 19 848 километров в час.
Сближение используют не только для съемки. Специалисты проверяют и калибруют научные приборы перед основной частью миссии. Инженеры оценивают готовность оборудования к длительной работе в глубоком космосе.
Конечная цель полета — астероид 16 Psyche, расположенный между Марсом и Юпитером. Гравитационный маневр у Красной планеты позволит изменить траекторию и увеличить скорость аппарата. Прибытие к астероиду запланировано на 2029 год.
