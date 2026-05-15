NASA опубликовало снимок ночной стороны Марса

NASA показало снимок ночной стороны Марса, сделанный зондом Psyche во время сближения с планетой. Аппарат использует гравитационный маневр для полета к астероиду 16 Psyche, сообщает Сноб .

Снимок был получен 13 мая. На кадре Марс выглядит как тонкий серебристый серп. Видна ночная сторона планеты, освещенная светом, отраженным от дневной части. Также заметно слабое свечение в атмосфере. В NASA объяснили неровные края серпа особенностями рельефа, а также наличием пыли и облаков.

15 мая зонд пройдет на расстоянии около 4500 километров от поверхности Марса. Во время пролета его скорость составит примерно 19 848 километров в час.

Сближение используют не только для съемки. Специалисты проверяют и калибруют научные приборы перед основной частью миссии. Инженеры оценивают готовность оборудования к длительной работе в глубоком космосе.

Конечная цель полета — астероид 16 Psyche, расположенный между Марсом и Юпитером. Гравитационный маневр у Красной планеты позволит изменить траекторию и увеличить скорость аппарата. Прибытие к астероиду запланировано на 2029 год.

